XV de France : Nouvelle désillusion pour Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde se tenait à Paris la cérémonie des World Rugby Awards. En lice pour le trophée de meilleur joueur de l'année, Antoine Dupont a vécu une nouvelle désillusion, deux semaines après avoir été éliminé avec le XV de France par l'Afrique du Sud.

Les déceptions s'enchainent pour Antoine Dupont. Après avoir vu son rêve de devenir champion du monde s'écrouler brutalement face à l'Afrique du Sud, le capitaine du XV de France aurait pu se consoler en étant sacré meilleur joueur de l'année pour la deuxième fois de sa carrière. Mais comme l'on pouvit s'y attendre, la récompense lui a échappé.

Lighting up the world stage for yet another yearArdie Savea is named the Men’s 15s Player of the Year in partnership with @Mastercard#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/4jK3XPlqjE — World Rugby (@WorldRugby) October 29, 2023

Savea sacré meilleur joueur du monde

Le successeur de Josh van der Flier est connu. En lice face à Antoine Dupont, Eben Etzebeth et Bundee Aki, Ardie Savea a été sacré meilleur joueur du monde sur l'année 2023 lors de la cérémonie des World Rugby Awards. Le troisième ligne néo-zélandais, ultra décisif lors du parcours des All Blacks à la Coupe du monde et dans la victoire des siens au Rugby Championship, a donc de quoi se consoler au lendemain de la finale perdue d'un point face à l'Afrique du Sud. « J'ai beaucoup apprécié son évolution et son impact sur l'équipe sur cette dernière saison. Ils étaient en difficulté et il a incarné, en plus de Sam Cane, le leadership des All Blacks par son influence sur le groupe et sur le terrain », a notamment expliqué Thierry Dusautoir. Une nouvelle désillusion donc pour Antoine Dupont, qui peut tout de même se vanter d'être considéré comme le meilleur à son poste.

Dupont dans l'équipe type malgré tout

Cinq français sont présents dans le XV type de l'année. Au poste de demi de mêlée, Antoine Dupont a été récompensé. La France est la nation la plus représentée avec 5 joueurs, à égalité avec l'Irlande. Cyril Baille, Charles Ollivon, Damian Penaud et Thomas Ramos figurent dans ce XV de l'année aux côtés de leur capitaine au XV de France Antoine Dupont.