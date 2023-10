XV de France - Antoine Dupont : Gros coup en vue pour oublier la Coupe du Monde ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La déception est encore grande chez de nombreux internationaux français après l’élimination en quart de finale contre l’Afrique du Sud. Antoine Dupont, lui, pourrait se consoler avec le titre de meilleur joueur du monde. Le maître-à-jouer des Bleus fait en effet partie des nommés pour la distinction individuelle qu’il a déjà obtenue en 2021.

Jugée par beaucoup comme cruelle voire injuste, l’élimination du XV de France en quart de finale de sa Coupe du monde contre l’Afrique du Sud n’est pas encore digérée par les hommes de Fabien Galthié. « Pour l’instant, c’est assez dur d’imaginer la suite. C’est trop tôt », déclarait il y a quelques jours Peato Mauvaka dans les colonnes du Midi Olympique . Même son de cloche chez de nombreux joueurs, dont Matthieu Jalibert, au micro de RMC : « Beaucoup de tristesse et de frustration. C’est vrai que depuis la fin du match, c’est assez compliqué. On vit des moments pas faciles. Après il faut essayer de relativiser, la vie continue. (...) Il va falloir être costaud mentalement par rapport à cela. Là, je vais couper avec le rugby pendant dix ou quinze jours. Je vais essayer de prendre l’air et de me vider la tête. Je ne pense pas regarder les matchs. »

Les Bleus tentent d’oublier

« Aujourd’hui la déception est immense car elle est à la hauteur du soutien que vous nous avez apporté, de la volonté que nous avions de prolonger encore l’aventure, d’aller au bout de notre rêve avec vous. Les moments vécus ensemble, le soutien d’un pays, resteront à jamais gravés dans nos vies d’hommes , a quant à lui réagi Antoine Dupont sur les réseaux sociaux. Faisons en sorte que ces moments soient notre moteur pour progresser encore et revenir plus forts. » En attendant de retrouver le XV de France, et d’éventuellement découvrir les Jeux olympiques l’été prochain, la star des Bleus peut viser un titre prestigieux sur le plan individuel.

Antoine Dupont désigné meilleur joueur du monde ?

Antoine Dupont figure en effet parmi les quatre joueurs nommés par World Rugby pour le titre de meilleur joueur de l'année 2023, distinction qu’il avait obtenue en 2021. Il est accompagné par le centre irlandais Bundee Aki, le deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth et le troisième ligne néo-zélandais Ardie Savea. Le nom du gagnant, et des lauréats des autres catégories, sera révélé dimanche lors d’une soirée à l’Opéra Garnier, à Paris, au lendemain de la finale de la Coupe du monde opposant la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud.