XV de France : Laporte répond au coup de gueule d'Antoine Dupont

Thibault Morlain

Antoine Dupont aura tout fait pour être là avec le XV de France face à l'Afrique du Sud, mais cela n'a pas empêché l'élimination des hommes de Fabien Galthié. D'ailleurs, après la rencontre, le demi de mêlée des Bleus était apparu plus frustré que jamais en conférence de presse, s'en prenant notamment à l'arbitre de la rencontre. Une colère qui a fait réagir Bernard Laporte.

Suite à l'élimination face à l'Afrique du Sud, le XV de France a notamment rejeté une partie de la faute sur l'arbitre de la rencontre, Ben O'Keeffe. D'ailleurs, en conférence de presse juste après la défaite, Antoine Dupont n'avait pas hésité à balancer : « Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui ».

« Il est déçu comme Fabien Galthié et les autres joueurs »

Pour Eurosport , Bernard Laporte est revenu sur cette frustration d'Antoine Dupont. L'ancien sélectionneur du XV de France explique alors : « Il a vraiment tout fait pour pouvoir jouer ce match. Il s’en est donné les moyens et a même mis sa santé en jeu pour pouvoir porter ce maillot pour cet événement. Il a été courageux et exemplaire. Il faut savoir le remercier pour ça. Il est déçu comme Fabien Galthié et les autres joueurs. Je les ai vus lundi et ils sont les premiers déçus de ce résultat ».

« Quand on veut critiquer l’arbitre, il faut d’abord être irréprochable »