XV de France : Antoine Dupont reçoit le feu vert pour sa nouvelle équipe !

Alors que l'élimination en Coupe du Monde avec le XV de France est encore toute fraiche, Antoine Dupont pourrait bien se lancer un nouveau défi dans les mois à venir : disputer les JO avec l'équipe de France de rugby à VII. Et Florian Grill, le patron de la FFR, valide cette opportunité pour le capitaine des Bleus.

Considéré comme étant le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont n'a pas pour autant réussi à éviter l'élimination du XV de France dimanche dernier, en quart de finale de la Coupe du Monde, face à l'Afrique du Sud (28-29). Le demi de mêlée va donc bientôt reprendre le cours de sa saison en Top 14 avec le Stade Toulousain, mais un autre projet fait déjà couler beaucoup d'encre au sujet de Dupont : son éventuelle participation aux Jeux Olympiques, l'été prochain, dans l'équipe de France à VII.

«Le meilleur joueur du monde», le XV de France s’enflamme pour Dupont https://t.co/naWHxOyYGc pic.twitter.com/6EKp7QLvQx — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

« Si Antoine a envie de faire les JO, c'était possible »

Florian Grill, le président de la FFR, a ouvert la porte à Antoine Dupont sur cette possibilité dans un entretien accordé à RMC Sport : « C'est extrêmement clair, tout le monde s'est mis d'accord. La Fédération française de rugby, le Stade Toulousain, l'équipe de France à VII. Pour dire que si Antoine avait envie de faire les Jeux olympiques, c'était possible. Maintenant, la décision appartient à Antoine. Il avait dit qu'il prendrait sa décision après la Coupe du monde. Là aussi, je pense qu'il faut le laisser digérer. S'il a envie de la faire, on sera ravis. Et s'il n’a pas envie de la faire, on le comprendra aussi. Je pense qu'il faut respecter son choix sportif, mais en tout cas les conditions sont créées pour que, s'il le décide, ce soit possible », explique-t-il.

« Je lui laisse sa décision »