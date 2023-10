XV de France : Nouvelle déconvenue à venir après la Coupe du monde de rugby ?

Thibault Morlain

Ce n'est encore pas cette année que le XV de France remportera sa première Coupe du monde de rugby. Annoncés parmi les favoris, les joueurs de Fabien Galthié ont été éliminés dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud. Une désillusion pour la bande à Antoine Dupont dont il faudra se relever. Alors que le XV de France aura l'occasion de rapidement se consoler avec le prochain Tournoi des 6 Nations, les Bleus ne sont pas forcément en réussi lors des 6 Nations post-Mondial.

Sur la pelouse du Stade de France, les joueurs du XV de France avaient les larmes aux yeux suite à l'élimination face à l'Afrique du Sud. Et pour cause, c'est un rêve qui venait de s'envoler. La génération dorée du rugby français rêvait d'être sacrée à domicile, cela ne sera pas le cas. N'ayant toujours pas remporter de Coupe du monde, le XV de France devra patienter au moins jusqu'en 2027. D'ici là, les joueurs de Fabien Galthié auront d'autres échéances, à commencer par le Tournoi des 6 Nations, dont la prochaine édition se tiendra du 2 février au 16 mars 2024.

XV de France : Galthié a annoncé du lourd au vestiaire des Bleus ! https://t.co/xwe83LviBh pic.twitter.com/ORqXUrmnJx — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Le XV de France galère après la Coupe du monde

Remporter le Tournoi des 6 Nations avec un possible Grand Chelem pourrait permettre au XV de France de quelque peu atténuer la déception de la Coupe du monde de rugby. Il faudra pour cela briller sur les terrains, mais jusqu'à présent, les Bleus n'ont pas forcément été en réussite lors des différentes éditions du Tournoi des 6 Nations qui se sont disputées après une Coupe du monde. En 1992, le XV de France avait terminé 2ème derrière l'Angleterre. Lors de l'édition 1996, cela s'était soldé par une 3ème place pour les Bleus. En 2000, l'Angleterre avait de nouveau devancé le XV de France. Pour ce qui est du Tournoi des 6 Nations 2008, la France s'était alors classée 3ème. Ça s'est terminé sur une 4ème place en 2012. En 2016, le XV de France avait terminé avant-dernier et en 2020, on avait retrouvé à nouveau les Français, deuxièmes, juste derrière l'Angleterre.

Deux sacres qui donnent espoir !

Avec tout de même 10 sacres depuis 1988 lors du Tournoi des 5 Nations puis des 6 Nations, le XV de France compte d'ailleurs 2 succès lors des éditions post-Coupe du monde. C'est ainsi arrivé en 1988, les Bleus ayant alors terminé à la première place à égalité avec le Pays de Galles cette année-là. En 2004, le XV de France avait également été sacré, réalisant par la même occasion le Grand Chelem. Rendez-vous maintenant d'ici quelques mois pour le Tournoi des 6 Nations 2024 et voir comment les hommes de Fabien Galthié réagiront après la déception de cette Coupe du monde de rugby...