«Un mini-traumatisme» : Un cadre du XV de France encore choqué de l’élimination

Jean de Teyssière

Les demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2023 opposeront l'Argentine à la Nouvelle Zélande et l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Pas de trace du XV de France, battu in extremis par les Springboks dimanche (28-29). Une défaite qui prend des allures de traumatisme, tant cette équipe de France semblait être armée pour remporter le titre final. Pour Matthieu Jalibert en tout cas, cette défaite est un véritable traumatisme.

Le XV de France ne fait pas partie des quatre dernières équipes en lice dans cette Coupe du monde de rugby. Les Bleus ont été battus de peu par l'Afrique du Sud, qui a bien profité des quelques erreurs françaises pour inscrire des essais. Il faut maintenant pour les joueurs du XV de France arriver à passer le seuil de la déception pour rebondir le plus vite possible.

«On était vraiment abattus à la fin du match»

Dans l'émission de RMC , le Super Moscato Show , Matthieu Jalibert a donné une interview, et s'exprime sur son état d'esprit depuis trois jours : « Honnêtement c’est très très dur. C’est vraiment un moment très compliqué pour moi et pour toute l’équipe. On était vraiment abattus à la fin du match. Il y avait beaucoup de tristesse et c’est vrai que dans ces moments-là j’aime bien être seul pour couper un peu. En ce moment je n’ai pas forcément envie de retrouver les terrains, j’ai envie de m’isoler et de rester avec mes proches. Que cela soit physiquement et mentalement. Après il y a d’autres objectifs qui vont arriver. Après un échec, il y a une dynamique avec de la colère, du déni et le fait de remonter la pente petit à petit. »

«On a qu’une chose en tête, c’est partir loin, c’est un mini-traumatisme»