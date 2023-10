XV de France : Dupont, Galthié… Le vibrant hommage de l’Afrique du Sud

Axel Cornic

Véritable icône en son pays, Siya Kolisi a toujours été un joueur très apprécié à l’international. Et sa cote va encore grimper en flèche après le discours poignant qu’il a tenu au sujet du XV de France, que son Afrique du Sud a battu en quart de finale (28-29) et éliminé de la Coupe du monde 2023.

On entend souvent parler des valeurs du rugby, mais on ne peut pas dire qu’elles aient été très présentes après la défaite du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde. Certains joueurs et la plupart des observateurs ont notamment critiqué l’arbitrage de Ben O’Keeffe, ce qui n’est pas vraiment « rugby ».

« On l’a vu, leur leader s’est blessé mais il s’est battu pour revenir et jouer ce match »

Heureusement que Siya Kolisi est là pour remettre les pendules à l’heure, avec un énorme hommage au XV de France et au public français. « Cette équipe se bâtit depuis quatre ans et on savait qu’il faudrait tout donner pour gagner contre cette super équipe. On l’a vu, leur leader s’est blessé mais il s’est battu pour revenir et jouer ce match. Il n’a pas quitté le terrain » a expliqué le capitaine de l’Afrique du Sud.

« Le coach et Antoine peuvent sortir la tête haute »