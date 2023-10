XV de France : Qui seront les nouveaux «ovnis» de Fabien Galthié ?

Axel Cornic

Le visage du XV de France a beaucoup changé en quatre ans, puisque Fabien Galthié a fait de la place à la jeunesse, avec notamment le dernier exemple en date Louis Bielle-Biarrey. Il pourrait continuer sur cette lancée pour les quatre prochaines années, avec notamment un vivier exceptionnel de talents et des moins de 20 ans qui ont récemment été sacrés Champion du monde.

La Coupe du monde, c’est terminé pour le XV de France. Favoris de la compétition, les hommes de Fabien Galthié ont chuté en quart de finale face à l’Afrique du Sud (28-29), qui semble bien partie pour défendre son titre acquis en 2019. Désormais, le staff devra se reconstruire autour de son sélectionneur et surtout repartir sur un projet de quatre ans, avec un premier test prévu cet hiver avec le Tournoi des 6 Nations 2024.

Nouveau cycle pour le XV de France

Mais avec quels joueurs ? Car si Uini Atonio et Romain Taofifenua ont annoncé leur retraite internationale, d’autres pourraient bien disparaître du paysage tricolore car trop vieux ou plus assez performant. Et il faut dire que ça pousse derrière, puisque la nouvelle génération française a notamment été sacrée Championne du monde en 2023, succédant notamment aux Cameron Woki ou Romain Ntamack déjà vainqueurs par le passé (2018 et 2019).

Une belle génération arrive

On peut ainsi sortir quelques favoris, déjà bien installés dans leurs clubs respectifs. Il y a évidemment la paire de centres formée par Paul Costes (Stade Toulousain) et Nicolas Depoortère (UBB), mais on peut également citer la troisième-ligne championne du monde U20 avec Marko Gazzotti (UBB), Lenni Nouchi (Montpellier) et Oscar Jégou (La Rochelle). A l’ouverture Hugo Reus (La Rochelle) commence également à engranger du temps de jeu en Top 14 sans oublier le gigantesque Posolo Tuilagi (USAP), qui avec Emmanuel Meafou pourrait former la deuxième-ligne tricolore.