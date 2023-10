XV de France : Après Dupont, Galthié répond à la polémique

Arnaud De Kanel

C'est le sujet qui fâche. Dimanche soir en conférence de presse, après la défaite face à l'Afrique du Sud (28-29), Antoine Dupont a mis l'accent sur l'arbitrage controversé de Ben O'Keeffe. Un sujet sur lequel n'a pas voulu se pencher Fabien Galthié, qui comprend malgré tout la frustration de ses joueurs.

Dupont râle après l'arbitrage

« Il me tarde de revoir des images. Il me semble qu’il y a des choses claires et évidentes qui me semblent facile à siffler et qui ne l’ont pas été, avoue le capitaine. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler. Je ne veux pas faire l’aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu aujourd’hui », pestait le capitaine du XV de France en conférence de presse. Fabien Galthié s'est montré moins bavard.

«Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là»