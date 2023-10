Ces petites choses qui ont fait la défaite de la France contre l’Afrique du Sud

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A chaud, les supporters français - et aussi quelques joueurs - ont remis en cause l’arbitrage de Ben O’Keefe durant le match. Il y a en effet des coups de sifflet oubliés qui coutent cher. Mais la défaite des Bleus s’explique aussi par bien d’autres aspects. Le XV de France avait largement la place de passer sans ces quelques détails qui font le sel du très haut-niveau.

La tactique des Boks a payé



Dans ce jeu de chessboxing entre la France et l’Afrique du Sud, la stratégie des Springboks s’est avérée finalement payante. Rasmie Erasmus, Maître Shifu de la prédisposition tactique, avait surpris tous les observateurs en annonçant sa composition d’équipe. Mais il avait finalement bien lu ce qui allait se passer et avait concocté un solide banc de finisseurs bien plus coriace et expérimenté que celui des Français. La domination des Boks en fin de match dans les impacts en est le résultat. Si les Bleus ont largement dominé la première période dans les collisions, la tendance s’est ensuite inversée en deuxième période lorsque les premiers changements ont eu lieu. En première ligne, les entrées de Wardi et Aldegheri n’ont pas compensé l’absence de Baille et Atonio, auteurs tous les deux d’un match plein. De l’autre côté, Smith et Fourie ont amené du punch en troisième ligne. Et côté pilier Koch et Nche ont tenu la ligne et continuer de malmené la mêlée française quatre fois pénalisé durant le match. Dans les choix de jeu, les Boks ont aussi ciblé les fragilités de la défense tricolore, avec des chandelles croisées sur les ailes (sur tout celle de Bielle-Biarrey) sous lesquelles les Bleus n’ont pas été performant. Au contraire de Kolbe ou Arendse qui ont mis une pression terrible sous les ballons hauts. Avec notamment un essai opportun d’Arendse à la 8ème qui remet les Springboks dans la partie alors que les Bleus avaient réalisé une entame parfaite et venait juste de louper la balle du 12-0… En champion, les Boks ont eu l’efficacité et la maîtrise qu’il a manqué aux Bleus.

La tension et la nervosité ont gagné les Bleus

Erreurs individuelles et perte de lucidité



L’image de Matthieu Jalibert qui dévisse son coup de pied au moment de dégager son camp restera un symbole fort des petits et gros ratés inhabituels qui ont marqué le match des Bleus lors de ce quart de finale. Jamais avant ça, le public du Stade de France n’avait vu une équipe perdre du terrain sur une pénaltouche !! Dans la même verve, le renvoi au vingt-deux mètres directement en touche de Ramos, est une erreur fatale à ce niveau. A mesure que le match avançait, les Bleus ont perdu le fil de leur sérénité et de leur rugby. De l’action gâché par Gaël Fickou proche de la ligne d’en-but adverse à la 7ème minute qui aurait pu – du – déboucher sur le deuxième essai français, à l’en-avant de Taofifenua en fin de match, les Bleus ont additionné les petites erreurs ou les mauvais choix et ils en ont perdu leurs nerfs. Les fautes de mains et la fébrilité sous les ballons hauts n’est pas du ressort de l’arbitrage de Ben O’Keefe. Au mieux, c’est la pression et l’agressivité des Sud-Afs qui est à l’origine de la gaucherie des Bleus. Mais cela reste du rugby. Les Français sont tombés dans le piège Springboks et cela a joué dans les têtes. L’agacement des Bleus dans les dernières minutes, le manque de connexion, les protestations envers les arbitres sont les signes d’une équipe qui sort de son match. Jamais auparavant, les Bleus avaient fait montre d’autant de nervosité durant une rencontre. Cette fois, les émotions n’ont pas été maîtrisées. La bulle des Bleus a été moins efficace. Et pourtant ce match les hommes de Fabien Galthié le tenaient jusqu’à la 67ème minute.

Mais que fait le TMO ?