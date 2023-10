Scène surréaliste face au XV de France, la star de l’Afrique du Sud sort du silence

Arnaud De Kanel

Le rêve s'est stoppé brutalement. Secoué par d'immenses Springboks, le XV de France s'est incliné d'un point (28-29) et ne verra pas les demi-finales de la Coupe du monde. Le match a, entre autres, basculé lors de la tentative de transformation contrée de Thomas Ramos par Cheslin Kolbe. Le geste du Sud-Africain fait polémique mais ce dernier s'en est défendu.

Le XV de France est éliminé de la Coupe du monde. Battus par l'Afrique du Sud (28-29), les joueurs de Fabien Galthié n'ont pourtant pas démérité et ils auraient même pu l'emporter d'un petit point si la transformation de Thomas Ramos n'avait pas été contrée par Cheslin Kolbe. Cette action fait couler beaucoup d'encre car après revisionnage des images, l'ailier est parti avant que l'arrière ne s'élance. Le règlement stipule pourtant l'inverse mais la vidéo n'a pas été sollicitée, laissant les Bleus plein de remords. La polémique enfle mais Kolbe assure qu'il est parti au bon moment et que son geste était donc licite.

XV de France : Thomas Pesquet s’en mêle et crie au scandale ! https://t.co/OmZNFiHmZx pic.twitter.com/2dlmaGqMxP — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

«Au moment où je tape, je sens qu’il est sur moi»

Pour Thomas Ramos, c'est la stupéfaction totale. « Sachant que c’est ma routine habituelle, je n’ai pas l’impression d’être très près de la ligne des 22. Il faudra que je revoie les images. Au moment où je tape, je sens qu’il est sur moi. Ça ne m’était jamais arrivé », confiait l'arrière du XV de France, encore marqué par ce fait de jeu. Intenable dimanche soir et à l'origine de ce contre, la star sud-africaine Cheslin Kolbe maintient sa position.

Cette action fait très mal : comme on le supposait, Kolbe est parti avant sur la transformation de Ramos 😔Le TMO ??? #FRAvsRSA pic.twitter.com/AtrLNo1fy2 — Clément Mazella (@ClementMazella) October 15, 2023

«J’étais du bon côté de la ligne»