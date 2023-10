Le XV de France peut venger Fabien Galthié

Arnaud De Kanel

C'est le grand jour. Ce dimanche, le XV de France affronte l'Afrique du Sud au Stade de France en quart de finale de cette Coupe du monde. Une rencontre forcément particulière pour Fabien Galthié, qui était de la partie en 1995 lors de l'unique affrontement entre les deux nations au Mondial. Un match marqué par l'injustice.

L'heure de la revanche a sonné. Pour clôturer les quarts de finale et rejoindre le vainqueur d'Angleterre - Fidji au Stade de France samedi prochain en demi, le XV de France et l'Afrique du Sud s'affrontent ce dimanche. L'occasion parfaite pour les joueurs de Fabien Galthié de venger leur sélectionneur.

Le douloureux souvenir de 1995

Pour cause d'apartheid, l'Afrique du Sud n'avait pas pris part aux deux premières éditions de la Coupe du monde. En 1995, les Springboks organisaient le Mondial et ils avaient retrouvé le XV de France en demi-finale. Mais ce jour-là, les coéquipiers de Fabien Galthié avaient subi l'une des plus grosses injustices de l'histoire du sport français. Trois essais refusés, à Fabien Galthié, Philippe Sella et surtout à Abdelatif Benazzi à la 78e minute, un seul essai marqué par les Boks qui n'aurait jamais du être accordé, une défaite 19 à 15 et des plaies toujours pas refermées pour la bande de 95.

«La blessure ne se refermera jamais»