XV de France : L’aveu de Deschamps sur Galthié

Axel Cornic

Sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps a été aperçu aux côtés de Fabien Galthié cet été, lorsque le XV de France était en pleine préparation de sa Coupe du monde. Pour un entretien avec Le Parisien il est revenu ce samedi sur la relation qui le lie à son homologue du XV de France.

Depuis le 8 septembre dernier, la France se passionne pour le rugby, avec la Coupe du monde qui fait des records d’audience. Forcément, c’est le XV de France d’Antoine Dupont qui est le plus suivi et tout le monde espère voir le capitaine soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain, pour la première fois de l’histoire.

XV de France : Le salaire d’Antoine Dupont est révélé https://t.co/DkF49O9CVC pic.twitter.com/e2ar4QLda6 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« On a parlé de plein de choses et notamment de son mode opératoire, de sa manière de choisir ses cadres par exemple… »

Lors de sa préparation, le XV de France et surtout Fabien Galthié ont pu recevoir la visite de Didier Deschamps, qui sait comment remporter une Coupe du monde. C’est en effet ce qu’il a fait en 1998 en France, mais également entant qu’entraineur en 2018. « Est-ce que j’ai donné des conseils à Galthié ? Pas du tout. On a parlé de plein de choses et notamment de son mode opératoire, de sa manière de choisir ses cadres par exemple… » a déclaré celui qui est sélectionneur de l’équipe de France de football depuis 2012.

« On a eu l’occasion de se croiser à différents moments de nos carrières »