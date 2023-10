XV de France : Il répond au coup de gueule inattendu de Galthié

Thibault Morlain

Le 8 septembre dernier, le XV de France s’imposait face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde. Mais voilà que suite à cette rencontre, Fabien Galthié aurait poussé un coup de gueule concernant la diffusion d’une séquence de sa causerie par TF1. Une colère à laquelle Gilles Bouleau a répondu.

En cette Coupe du monde de rugby, TF1 est en immersion du XV de France. C’est ainsi qu’on a notamment eu le droit à un passage de la causerie de Fabien Galthié lors du match face à la Nouvelle-Zélande. Mais cela n’aurait pas plu au principal intéressé. Ainsi, L’Equipe a révélé qu’un mail aurait été envoyé à TF1 pour rappeler qu’il fallait valider toute séquence où Galthié s’exprimait.

« On veut de la parole vraie »

Suite à ce coup de gueule de Fabien Galthié, Gilles Bouleau, présentateur du 20h de TF1 , a été interrogé par L’Equipe . Et à propos de la colère du sélectionneur du XV de France, il a répondu : « Je comprends tout mais quand on veut être au plus près des joueurs, on veut de la parole vraie ».

« Les coachs n'ont pas forcément conscience de la valeur de ce qu'ils disent »