Antoine Dupont : Le XV de France a le nouveau Galthié

Le XV de France disputera dimanche soir son quart de finale de Coupe du monde, face à l'Afrique du Sud. Une rencontre que pourra finalement disputer Antoine Dupont. Le demi de mêlée sera même titulaire. Une très bonne nouvelle pour Fabien Galthié, qui selon Bernard Laporte ressemble beaucoup à l'actuel capitaine des Bleus.

Dimanche soir, des millions de Français seront devant leur télévision afin de suivre le quart de finale de Coupe du monde entre le XV de France, et l'Afrique du Sud. Une rencontre d'autant plus importante qu'elle se disputera au Stade de France, et surtout Antoine Dupont sera bien présent. Un temps annoncé incertain, le capitaine des Bleus est finalement de la partie, remis de sa fracture maxillo-zygomatique.

Dupont et Galthié se ressemblent beaucoup selon Laporte

Fabien Galthié est donc ravi de pouvoir finalement compter sur Antoine Dupont. Pour le Midi Olympique , Bernard Laporte est justement revenu sur les deux hommes. Pour l'ancien sélectionneur du XV de France, ces deux-là se ressemblent beaucoup. « Il y a de vraies ressemblances entre eux, ce sont d’abord des passionnées de ce sport, qui aiment discuter de rugby et de jeu. Leurs échanges, de ce que je sais, sont quotidiens. Antoine ressemble à Fabien, plus jeune, réservé, réfléchi, qui ne s’ouvre pas facilement, mais dont la parole compte. Je ne suis pas avec eux actuellement, mais je ne doute pas de leur complicité rugbystique. Ils n’ont pas besoin de s’expliquer pendant des heures, ils percutent vite. »

XV de France : L’Afrique du Sud s’enflamme après le retour de Dupont https://t.co/boxniYgFA5 pic.twitter.com/WTx5dF932i — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Dupont associé à Jalibert

Avant de savoir si Antoine Dupont pourra disputer une finale de Coupe du monde, comme cela avait été le cas en 1999 pour Fabien Galthié, le XV de France devra d'abord passer l'obstacle des quarts de finale. Face à l'Afrique du Sud, le capitaine des Bleus sera associé en charnière à Matthieu Jalibert. Pour le reste de la composition, le sélectionneur a opté pour du classique, titularisant encore une fois Louis Bielle-Biarrey sur l'aile.