XV de France : Antoine Dupont lâche un avertissement à l’Afrique du Sud

Thibault Morlain

Opéré de sa fracture au visage, Antoine Dupont est bel et bien de retour avec le XV de France. Fabien Galthié l’a annoncé, son demi de mêlée sera titulaire et capitaine pour affronter l’Afrique du Sud. Mais forcément, on crainte que les Springboks visent intentionnellement Dupont après sa blessure. Face à cette menace, la star du XV de France a averti ses prochains adversaires.

Le feu vert a été donné, Antoine Dupont peut rejouer avec le XV de France. Quelques jours seulement après son opération du visage, il sera sur la pelouse du Stade de France ce dimanche soir pour affronter l’Afrique du Sud. Un retour rapide qui l’expose forcément à des risques et les Springboks le savent bien évidemment. De là à mettre en place un plan pour nuire à Antoine Dupont ?

« Ils voudront sûrement me mettre de la pression »

Antoine Dupont le sait très bien, l’Afrique du Sud l’aura dans le viseur durant le quart de finale de Coupe du monde. Mais le joueur du XV de France a lâché un avertissement aux Springboks à ce sujet. Dans un entretien accordé à TF1 , Dupont a ainsi expliqué : « Dans tous les cas, je sais que je serai surveillé, qu’ils voudront sûrement me mettre de la pression. J’y suis habitué maintenant ».

« Ça ouvrira des espaces pour les autres autour de moi »