Le XV de France victime d'une injustice, il dénonce une magouille politique

Avant ce quart de finale de Coupe du monde en 2023, le XV de France et l'Afrique du Sud s'étaient déjà affrontés dans cette compétition. Pour cela, il faut remonter à 1995. En demi-finale, les Springboks, alors à domicile, avaient battu les Bleus. Une rencontre qui fait aujourd'hui remonter la polémique du côté du XV de France. Sélectionneur français à cette époque, Pierre Berbizier a dénoncé l'importance de la politique dans le résultat final.

L'Afrique du Sud fait partie de ces rares nations à avoir remporté la Coupe du monde de rugby à domicile. Pour les Springboks, c'était en 1995. Mais voilà que ce succès rappelle de très mauvais souvenirs au XV de France. Alors que Français et Sud-Africains s'affrontaient en demi-finale de ce Mondial 1995, un essai d'Abdelatif Benazzi avait été refusé. Il aurait cependant dû être accepté et cela a alors permis la victoire de l'Afrique du Sud (19-15). Une injustice encore décriée aujourd'hui par les anciens du XV de France...

« Cette blessure ne sera jamais cicatrisée »

A quelques jours de ce XV de France-Afrique du Sud, Pierre Berbizier est donc revenu sur l'opposition polémique entre les deux nations lors de la Coupe du monde 1995. L'ancien sélectionneur des Bleus raconte alors pour RMC : « Cette blessure est-elle toujours là ? Forcément, elle ne sera jamais cicatrisée, cette blessure. Ce match reste profondément ancré et, je le répète, la blessure ne se refermera jamais. Je n'ai jamais revu le match ? Exactement. Donc je ne cherche ni le match, ni le film qui est sorti de cette histoire (Invictus, ndlr). Je crois que ça, ça n'aurait fait que raviver un peu les regrets et ce profond sentiment d'injustice ».

« Tout a été fait pour que l'Afrique du Sud gagne »