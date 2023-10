Coupe du monde de rugby : Le XV de France annonce la couleur avant le choc

Arnaud De Kanel

Le XV de France sera au rendez-vous des quarts de finale de sa Coupe du monde. Vainqueurs de l'Italie vendredi soir (60-7), les hommes de Fabien Galthié disputeront leur place en demi-finale dimanche prochain à 21h00 au Stade de France. Ils affronteront le deuxième du groupe B, à savoir l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Ecosse. Un choc attend donc les Bleus mais Louis Bielle-Biarrey est prêt à surmonter ce nouveau défi.

C'est une démonstration ! Vendredi soir sur la pelouse du Groupama Stadium, le XV de France a fait forte impression en ne laissant aucune chance à l'Italie (60-7). Le prochain match sera vraisemblablement plus relevé pour les Bleus qui affronteront soit l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Ecosse, c'est à dire trois des cinq meilleurs nations au ranking World Rugby. Du haut de ses 20 ans, Louis Bielle-Biarrey n'est pas effrayé.

«Il faut gagner tous les matchs et battre les meilleurs»

Pour le moment, un choc France - Afrique du Sud se profile. Le jeune ailier du XV de France est prêt à en découdre quel que soit l'adversaire. « Logiquement, on devrait jouer les champions du monde en titre… Ils sont très forts, mais pas imbattables puisque l’Irlande y est parvenu. Que ce soit eux, l’Irlande ou l’Écosse, ce sera quoi qu’il arrive un très gros morceau, mais nous serons bien préparés. De toute façon, pour être champion, il faut gagner tous les matchs et battre les meilleurs. Il reste trois semaines, ce sera trois one-shot, et j’espère que l’on va aller au bout », a déclaré Louis-Bielle Biarrey dans des propos relayés par Rugbyrama . Le joueur de l'UBB se félicite par ailleurs de son cinquième essai en six sélections.

«Je pense que l’on peut toujours faire mieux»