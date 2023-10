«Paranormal» : Une catastrophe est écartée pour le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son dernier match de poule, le XV de France affronte l’Italie ce vendredi soir. Grands favoris, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas le droit à l’erreur face à des Italiens revanchards après l’humiliation qu’ils ont connue face à la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Aux yeux de Vincent Moscato, une surprise est impensable au vu du niveau de la Squadra.

Alors que les discussions concernant Antoine Dupont reviennent avec insistance depuis sa blessure contre la Namibie, le XV de France doit encore valider son billet pour les quarts de finale avant de penser au retour sur les terrains de son capitaine. Pour cela, une victoire est nécessaire ce vendredi soir pour l’équipe de Fabien Galthié, alors que la Squadra Azzurra rêve d’un exploit, une semaine après l’humiliation face à la Nouvelle-Zélande (96-17). Un scénario qu’écarte sans problème Vincent Moscato.



« Quelque chose d’impossible, de jamais vu »

« Ce serait impensable de penser que la France peut chuter sur son dernier match de poule contre l’Italie. Il y a trop d’écart, l’Italie a pris un tel K-O la semaine dernière, ce serait paranormal. Quelque chose d’impossible, de jamais vu, qu’une équipe ayant pris 100 points joue la semaine d’après une équipe de très haut niveau comme la France et la batte. Ça ne peut pas se passer. Il y a un domaine psychologique. Le rugby est trop dans la tête, c’est impossible », assure l’ancien international français dans son émission sur RMC .

