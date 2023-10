XV de France : Galthié viré après l'Italie ? Boudjellal se lâche

Thibault Morlain

En battant la Nouvelle-Zélande, le XV de France avait fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. Mais rien n'est encore fait pour les hommes de Fabien Galthié, qui doivent jouer ce vendredi face à l'Italie. Une catastrophe est encore possible pour les Bleus et forcément, si cela venait à arriver, cela pourrait être fatal à Galthié. Mourad Boudjellal a d'ailleurs évoqué la possibilité d'un licenciement de l'actuel sélectionneur du XV de France.

Place maintenant à l'Italie pour le XV de France ! Pas encore qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, les joueurs de Fabien Galthié pourraient donc tout perdre sur cette rencontre. Si les Bleus sont annoncés favoris face à la Squadra Azzurra, tout est possible. Forcément, une élimination du XV de France dès les poules serait un véritable fiasco et pas sûr que Fabien Galthié pourrait surmonter cela...

« Le virer, ça coûtera cher »

Fabien Galthié sera-t-il alors viré en cas de défaite du XV de France face à l'Italie et d'élimination de la Coupe du monde dès les poules ? Pour Eurosport , Mourad Boudjellal a répondu à la question, expliquant alors : « Il a un contrat jusqu’en 2028. Le virer, c’est compliqué. Il faut lui payer quasiment 5 années de salaire. Ça va faire cher. Le virer, ça coûtera cher. Ça serait une catastrophe et pour l’équipe de France et pour le rugby en général. Une élimination prématurée ferait complètement retomber le soufflé et ça serait très mauvais pour le rugby en général. Je ne sais pas si on s’en remettrais. Je n’ose même pas l’imaginer et il faudrait un scénario où on ne prend même pas un bonus défensif. Ça fait beaucoup. Maintenant, si ça arrive, Il faut qu’il arrête. Mais je n’y crois pas. Et puis après, psychologiquement, Fabien, il faudrait qu’il rase les murs. Il ne pourra même plus prendre les transports en commun. Ça serait le Raymond Domenech du rugby un petit peu ».

« Ça s’appellerait la hchouma »