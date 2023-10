XV de France : Jackpot inattendu grâce à Fabien Galthié

Thibault Morlain

Sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié fait notamment beaucoup parler de lui... pour sa paire de lunette atypique. Avec une monture noire épaisse, cette paire est aujourd'hui devenue l'un des signes distinctifs du sélectionneur des Bleus. Les lunettes de Galthié font parler à travers le monde entier, pour le plus grand bonheur de la marque qui les produit.

Que ce soit sur le terrain ou bien en tribunes, Fabien Galthié est très facile à reconnaitre. En effet, le sélectionneur du XV de France porte des lunettes atypiques, avec une grosse monture noire. « Ce sont des lunettes de sport en plastique qui permettent de courir, de tomber car je cassais toutes mes lunettes avant. Elles ne bougent pas, je peux jouer au squash, au golf, je peux courir avec le ballon à l'entraînement », s'était d'ailleurs justifié Galthié à propos du modèle qu'il avait choisi, à savoir la Révolution Optic Sunglass 21 de la marque Opal Demetz.

Encore plus en cette période de Coupe du monde de rugby, les lunettes de Fabien Galthié font parler. Et cette publicité offerte par le sélectionneur du XV de France est un véritable coup de boost pour les ventes d'Opal Demetz et du modèle Révolution Optic Sunglass 21. Pour L'Equipe , Gilles Demetz, directeur général de la marque, confie : « Nous sommes des spécialistes des lunettes de sport, de presque tous les sports. Nous présentons plus de deux cents modèles. Depuis le début de la Coupe du monde, les ventes de la ROS 21 ont été multipliées par six ! Nous en avons encore 300 en stock ».

