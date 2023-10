XV de France : Antoine Dupont a déjà surclassé Fabien Galthié ?

Alexis Brunet

En ce moment le XV de France compte dans ses rangs l'un des meilleurs demis de mêlée du monde, en la personne d'Antoine Dupont. Le joueur du Stade Toulousain n'a que 26 ans, mais il est déjà capitaine des Bleus, et un élément indispensable de l'équipe de France. Ce dernier a même dépassé son sélectionneur Fabien Galthié, puisqu'il a été élu meilleur demi de mêlée de l'histoire du XV de France.

Toute la France tremble actuellement. Personne ne sait si Antoine Dupont pourra être présent pour le quart de finale probable du XV de France. Le demi de mêlée s'est blessé au visage il y a une dizaine de jours, suite à un contact avec la capitaine de la Namibie, Johan Deysel. Le joueur du Stade Toulousain a dû passer par la case opération rapidement, dans le but d'être revenu pour le début des phases finales. Le capitaine des Bleus a repris l'entraînement dernièrement, mais la décision finale quant à sa participation à cette échéance sera toutefois prise au dernier moment, sur avis du chirurgien.

Dupont dépasse déjà Galthié

Cela serait un vrai atout pour le XV de France de pouvoir compter sur Antoine Dupont, pour le probable quart de finale. Car à 26 ans, ce dernier est déjà le meilleur demi de mêlée de l'histoire des Bleus. Le Figaro s'est penché sur la question, et il a réuni un jury composé d'experts, et présidé par l'ancien sélectionneur français, Guy Novès. C'est donc Dupont qui arrive numéro un de ce classement, juste devant Fabien Galthié donc, et Pierre Berbizier complète le podium. L'actuel capitaine des Bleus compte déjà 51 sélections, et 65 points. Il a pour le moment seulement remporté le Tournoi des six nations en 2022, en réalisant le Grand Chelem. Parmi les votants on retrouve notamment Julien Dupuy, ancien demi de mêlée du XV de France, David Reyrat, chef de la rubrique rugby au Figaro , ou bien encore Robert Kitson, chef de la rubrique rugby du quotidien anglais The Guardian .

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Fourroux 4ème, Parra 8ème

On retrouve donc des sacrés noms dans ce classement. La 4ème place est occupée par Jacques Fourroux. Ce dernier a disputé 27 rencontres avec le XV de France, et 22 avec le brassard de capitaine. Il a notamment remporté le Grand Chelem en 1977. Il a par la suite été sélectionneur aussi, et il a remporté le Tournoi des six nations à six reprises. C'est Dimitri Yachvili qui prend la 5ème place. L'ancien demi de mêlée, de Biarritz notamment, a été finaliste de la Coupe du monde en 2011, et il a remporté quatre Tournois des six nations. Ensuite dans l'ordre on retrouve Philippe Carbonneau, qui a évolué au sein du XV de France de 1995 à 2001, pour 32 sélections. Puis c'est Jérôme Gallion qui prend la 7ème place. Ce dernier a disputé 26 rencontres avec les Bleus, mais il n'a jamais remporté le Tournoi des six nations. Les trois dernières places reviennent à des joueurs plus contemporains de l'histoire du XV de France, puisque c'est Morgan Parra qui se hisse à la 8ème place, du haut de ses 71 sélections. Jean-Baptiste Ellisalde prend la 9ème place, lui qui a fait le bonheur de la France de 2000 à 2008. Et enfin c'est Frédéric Michalak qui referme ce classement à la 10ème place. L'ancien joueur du Stade Toulousain est d'ailleurs toujours le meilleur réalisateur de l'histoire du XV de France, avec 436 points.