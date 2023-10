Le XV de France écarte un problème à la Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont vole actuellement la vedette à tous ses coéquipiers du XV de France avec sa blessure contre la Namibie et l’incertitude concernant son retour. Une situation qui amène certains observateurs à dresser un parallèle avec Zinedine Zidane, touché avant le Mondial 2002. Interrogé sur l’impact négatif que pourrait avoir cette ultra-médiatisation de l’état du maître à jouer de Fabien Galtier, le président de la FFR Florian Grill n’y voit aucun problème.

Le XV de France va-t-il retrouver sa star à temps pour les quarts de finale de la Coupe du monde ? Le suspense reste entier, et le feuilleton fait couler beaucoup d’encre. Le cas Antoine Dupont rappelle indéniablement la situation vécue par l’équipe de France de football durant le Mondial 2002, lorsque Zinedine Zidane s’était blessé en match de préparation et dont le retour était attendu de tous. Une ultra-médiatisation qui avait alors en partie causé le fiasco des Bleus à cette époque. Le numéro 10 avait retrouvé les terrains pour la troisième rencontre de phase de poules contre le Danemark mais, attendu comme le sauveur, Zidane n’avait rien pu faire. La blessure du maître à jouer du XV de France et l’emballement que celle-ci suscite peut-elle perturber le groupe de Fabien Galthié ? Florian Grill n’y voit lui aucun problème.

« Que tout le monde ait envie de parler d’Antoine Dupont ? Moi ça me va »

Interrogé par RMC sur le parallèle avec la blessure de Zinedine Zidane, le président du FFR juge positif l’emballement suscité par l’état d’Antoine Dupont. « Le pays se passionne pour cette Coupe du monde, il y a eu des pointes d’audience à 17 millions, tout le pays est en train de vibrer. On est en train de découvrir ce que le rugby est capable d’apporter au pays, ce sont des valeurs qui sont justes incroyables. Que tout le monde ait envie de parler d’Antoine Dupont ? Moi ça me va, on parle du rugby, donc c’est très bien ça ne me gène pas , répond Florian Grill. On peut continuer à en parler, après la réponse sera toujours la même, celle qu’on tient avec le staff depuis le début. » À savoir qu’aucun risque ne sera pris avec Antoine Dupont, qui n’aura pas le dernier mot sur son retour.

« Ce n’est pas moi qui décide, même pas Antoine »