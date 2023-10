XV de France : Il donne carte blanche à Antoine Dupont pour son retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’Antoine Dupont a fait son retour à l’entraînement ce dimanche, le suspense reste entier concernant la date de son retour dans cette Coupe du monde. La FFR a déjà prévenu qu’aucun risque ne sera pris avec le numéro 9 du XV de France, avec une décision finale revenant au corps médical. Une position qui ne fait pas l’unanimité.

Feu vert pour Antoine Dupont. Ce dimanche, l’international français a été aperçu à l’entraînement du XV de France en vue d’un retour qui alimente les débats. Une reprise en douceur puisque la star des Bleus s’est contentée de courir puis de quelques exercices avec le ballon. Aucune date n’a été fixée, alors que les hommes de Fabien Galthié disputeront leur hypothétique quart de finale le 14 ou 15 octobre. Le président de la FFR Florian Grill a quant à lui prévenu qu’aucun risque ne sera pris concernant Antoine Dupont, qui n’est pas maître de son destin. « C’est le chirurgien (le professeur Frédéric Lauwers à Toulouse, ndlr) qui dira si oui ou non Antoine Dupont peut jouer , a-t-il assuré dans les colonnes du Parisien cette semaine. Ce n'est pas à Antoine Dupont de décider tout seul, pas au sélectionneur non plus, même si Fabien Galthié décidera si cela a du sens ou pas, sportivement de l’aligner. » Une position qui fait parler.

« C’est évidemment à lui de décider »

Consultant pour l’émission les Grandes Gueules du Sport, l’ancien basketteur Frédéric Weis estime qu’Antoine Dupont doit avoir le dernier mot pour son retour. « C’est évidemment à lui de décider. J’en ai marre, j’en ai marre de cette façon de penser qu’ont les gens en général, de dire que les sportifs sont des potiches et qu’on va leur imposer ce qu’ils ont à faire. On a déjà eu le cas Wakatawa, qui voulait jouer et il a décidé. Il est maître de son corps », confie-t-il au micro de RMC , faisant référence à l’ancien joueur du Racing 92, interdit de jouer par la LNF il y a plus d’un an en raison d’une pathologie cardiaque évolutive, et qui a finalement décidé de rejoindre Bristol pour une saison.

« On est qui pour décider pour quelqu’un d’autre ? »