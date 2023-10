XV de France : Galthié a trouvé le remplaçant de Dupont, c’est totalement validé

Alexis Brunet

Suite à sa blessure face à la Namibie, Antoine Dupont ne devrait pas disputer le prochain match du XV de France, contre l'Italie. C'est Maxime Lucu qui devrait le remplacer poste pour poste. Un choix que valide totalement l'ancien international français, Guy Accoceberry. Ce dernier est certain que le joueur de l'UBB saura faire les bons choix.

Quelques jours avant le début de la Coupe du monde, le XV de France a perdu sur blessure Romain Ntamack. Le demi d'ouverture s'est blessé lors d'un match de préparation face à l'Écosse, le 13 août dernier. Un vrai coup dur pour Fabien Galthié, qui était alors encore loin d'imaginer qu'il allait aussi perdre Antoine Dupont, au moins temporairement.

Antoine Dupont ne jouera pas contre l'Italie

Après Romain Ntamack, c'est Antoine Dupont qui s'est blessé, face à la Namibie cette fois, pour le troisième match de poule. Le demi de mêlée a bien pensé que sa Coupe du monde était terminée, mais finalement il se pourrait qu'il revienne à temps pour le début des phases finales. En revanche il est très peu probable qu'il soit apte pour le match face à l'Italie, qui aura lieu vendredi 6 octobre.

Le plan du XV de France avec Dupont est dévoilé https://t.co/tuEv6zDUTL pic.twitter.com/Ajw3azT4VU — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Maxime Lucu devrait remplacer Dupont