Coupe du monde de Rugby : La Nouvelle-Zélande humilie l’Italie, une catastrophe est redoutée pour le XV de France

L’Italie a été humiliée par les All Blacks ce vendredi (96-17), avant de retrouver le XV de France le 6 octobre pour son dernier match de la poule A. Les Bleus devraient logiquement aborder la rencontre avec une certaine confiance, mais Christophe Cessieux appelle à la prudence malgré le visage affiché par la Squadra.

Soirée cauchemar pour l’Italie. Alors qu’elle abordait la rencontre avec détermination, la Squadra Azzurra a été balayée par la Nouvelle-Zélande (96-17) ce vendredi sur la pelouse de Lyon. Une humiliation qui n’est pas synonyme pour autant d’élimination pour les hommes de Kieran Crowley, toujours en course pour les quarts de finale. La prestation italienne contre les All Blacks n’a pas de quoi inquiéter le XV de France à première vue, mais de son côté, Christophe Cessieux appelle à la prudence.

« On risque de tomber sur un os italien »

Sur la plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC , le journaliste a en effet poussé un coup de gueule, en réponse à la confiance affichée par Denis Charvet et David Douillet, autres chroniqueurs de l’émission. « Comment peut-on avoir peur de cette équipe italienne qui prend 96-0 face aux Blacks (96-17, en réalité) alors qu’on les a battus ? Mais oui on est les champions du monde , ironise Christophe Cessieux. C’est exactement ça le problème des Français en général ! Le problème des Latins, c’est qu’on se voit toujours plus beau qu’on ne l’est. Si on prend au sérieux l’Italie, peut-être qu’on bat cette équipe facilement, mais le problème c’est qu’avec des gens comme vous qui vont dire qu’on y va tranquille, avec le sourire et la banane, la fleur au fusil, et bien on risque de tomber sur un os italien . »

« L’Italie nous fait souvent déjouer »