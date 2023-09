Un masque pour Dupont, la mise au point du XV de France

Axel Cornic

Le possible retour d’Antoine Dupont en cette Coupe du monde est notamment lié au possible port d’un masque de protection, afin de le protéger après sa fracture maxillo-zygomatique. Mais les questions autour de ce masque se font de plus en plus nombreuses, avec le règlement World Rugby qui reste assez flou à ce sujet.

Après le désespoir d’il y a une semaine, le rugby français est de plus en plus optimiste pour Antoine Dupont. Touché au visage, le capitaine du XV de France pourrait bien revenir en cette Coupe du monde et même dès la prochaine rencontre face à l’Italie (6 octobre), même si certains prônent la patience et le voient plutôt revenir lors d’un éventuel quart de finale.

« Pour nous, la question ne se pose pas pour le moment »

Présent en conférence de presse ce jeudi, le manager santé du XV de France a fait le point concernant ce masque de protection que pourrait porter Dupont. « Pour nous, la question ne se pose pas pour le moment. Ce n’est pas le bon timing » a expliqué Bruno Boussagol. « Certains le préconisent, mais nous, on ne l’a pas encore abordé. Un masque peut être contondant et entraîner d’autres problèmes ».

« Le masque, c’est secondaire… »