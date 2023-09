Coupe du monde de Rugby : Le XV de France métamorphosé à cause de Ntamack ?

Alexis Brunet

Avant le début de la Coupe du monde, le XV de France a perdu Romain Ntamack. Le joueur du Stade Toulousain s'est blessé en match de préparation face à l’Écosse. Ce dernier formait la charnière avec Antoine Dupont, ce qui a poussé Fabien Galthié a installé Mathieu Jallibert à sa place. Un tel changement a forcé le jeu français a changé d'après Damien Traille.

En ce moment, les supporters français prient pour voir le nom d'Antoine Dupont dans la composition de départ pour le quart de finale probable du XV de France contre l'Afrique du Sud. Le capitaine des Bleus s'est blessé contre la Namibie, se faisant une fracture maxillo-zygomatique. S'il a rapidement été opéré, le demi de mêlée doit toutefois se reposer, et reprendre progressivement l'entraînement, ce qui n'est pas la meilleure préparation pour un tel choc.

Le XV de France a déjà perdu Ntamack

SI le XV de France ne parvenait pas à aligner Antoine Dupont pour les quarts de finale, cela serait un deuxième coup dur. En effet, avant le début de la Coupe du monde, lors d'un match de préparation face à l’Écosse, Fabien Galthié avait déjà perdu sur blessure Romain Ntamack. Le demi d'ouverture s'était gravement blessé au genou, et il n'avait donc pas pu faire partie de la liste des Bleus pour la compétition.

«Le forfait de Romain Ntamack a changé le jeu de l’Équipe de France»