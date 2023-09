Coupe du monde de rugby : Le XV de France prépare une surprise pour Antoine Dupont

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, tous les fans de rugby se demandent si Antoine Dupont pourra être présent lors des quarts de finale. Le capitaine des Bleus se repose actuellement, après son opération, suite à une fracture maxillo-zygomatique. Mais alors qu'on parlait d'un retour pour le début des phases finales, il se pourrait que le demi de mêlée revienne encore plus tôt à la compétition.

Avant le début de la Coupe du monde, un gros coup dur s'abattait sur le XV de France. Romain Ntamack devait déclarer forfait pour la compétition, après une blessure au genou, contracté lors d'un match de préparation face à l’Écosse. Une mauvaise nouvelle tant le joueur du Stade Toulousain est un élément moteur des Bleus depuis plusieurs années. Plus récemment c'est au sujet de l'autre membre de la charnière française que les interrogations se portent.

Antoine Dupont s'est blessé

En sélection comme en club, Antoine Dupont et Romain Ntamack forment une paire relativement efficace. Le demi d'ouverture est donc malheureusement forfait, et la situation est tendue autour du demi de mêlée. En effet, le capitaine des Bleus s'est blessé face à la Namibie, et il a même dû être opéré. Un doute plane donc quant à sa participation pour le probable quart de finale.

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Antoine Dupont apte pour l'Italie ?