Antoine Dupont de retour, le XV de France répond à la polémique

Sorti sur blessure face à la Namibie, Antoine Dupont s’est fait opérer du visage et pourrait rejouer dès le quart de finale de la Coupe du monde de rugby, potentiellement face à l’Afrique du Sud. La présence de la star du XV de France sera forcément une bonne nouvelle, pour autant, le faire rejouer rapidement représente également un risque. Ce débat autour du retour d’Antoine Dupont enflamme donc actuellement les discussions et William Servat a tenu à mettre les choses au point à ce sujet.

A peine opéré de sa fracture au visage, Antoine Dupont va déjà retrouver le XV de France. C’est en tout cas ce qu’a annoncé William Servat ce mardi. « Antoine va très bien aujourd’hui, l’opération s’est très bien passé, il est en train de se reposer, il sera de retour avec nous pour entraînement de dimanche, vendredi et samedi étant jour de repos, il aura le temps de revenir. Antoine va nous rejoindre le week-end prochain », a-t-il lâché. Une excellente nouvelle donc pour le XV de France et Fabien Galthié, mais voilà que cela ne manque pas de faire polémique auprès de certains…

« Ce n’est pas une discussion de PMU du dimanche matin »

En à peine quelques jours, Antoine Dupont pourrait donc déjà être de nouveau sur pied pour évoluer avec le XV de France. Un retour rapide qui ne fait pas l’unanimité auprès de certains. En effet, alors que la santé de Dupont pourrait être en danger en cas de nouveau choc, cela suscite donc une certaine polémique. Face à cela, William Servat est monté au créneau. En conférence de presse, l’entraîneur des avants du XV de France a lâché : « Je ne suis pas chirurgien. Ce n’est pas une discussion de PMU du dimanche matin. Des médecins ont échangé avec lui ».

« Laissons les spécialistes parler de ces choses-là et respectons les un peu »