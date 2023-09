Coupe du monde de rugby : Le XV de France annonce le retour d’Antoine Dupont

Thibault Morlain

Victime d’une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie, Antoine Dupont s’est rapidement fait opérer dans l’optique de revenir le plus vite possible avec le XV de France dans cette Coupe du monde de rugby. Si Dupont ne devrait pas être là contre l’Italie, la question concernant la présence ou non du demi de mêlée du XV de France en quart de finale. Face aux interrogations, le staff de Fabien Galthié a apporté de nouvelles réponses ce mardi.

Sorti sur blessure face à la Namibie, Antoine Dupont a inquiété tout un pays. Blessé au visage, le demi de mêlée a dû se faire opérer et on se demande maintenant s’il pourra rejouer dans cette Coupe du monde de rugby et surtout à quel niveau il sera. Alors que Dupont pourrait porter un masque de protection, un retour pour le quart de finale potentiel face à l’Afrique du Sud serait possible. Et cela semble de plus en plus se confirmer pour la star du XV de France…

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Il sera de retour avec nous pour entraînement de dimanche »

Présent en conférence de presse ce mardi, William Servat n’a pas échappé aux questions sur Antoine Dupont et son futur retour avec le XV de France. Rapporté par Le Parisien , l’entraîneur des avants français a alors annoncé : « Antoine va très bien aujourd’hui, l’opération s’est très bien passé, il est en train de se reposer, il sera de retour avec nous pour entraînement de dimanche, vendredi et samedi étant jour de repos, il aura le temps de revenir. Antoine va nous rejoindre le week-end prochain. Notre première préoccupation, c’est de prendre soin des joueurs que l’on entraîne parce qu’on les aime ».

« Je n'ai pas forcément trop de doute sur le fait qu’il va jouer le quart de finale »