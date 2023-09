Coupe du monde de rugby : La sanction est tombée pour le bourreau d’Antoine Dupont

Thibault Morlain

Face à la Namibie, pour son 3ème match de la Coupe du monde de rugby, le XV de France a déroulé. En effet, les joueurs de Fabien Galthié se sont très largement imposés (96-0). Toutefois, après la rencontre, les Bleus faisaient grise mine en raison de la blessure d’Antoine Dupont. Sortie sur blessure suite à une placage dangereux de Johan Deysel, la star du XV de France souffre d’une fracture maxillo-zygomatique. Un geste qui va valoir cher à Deysel…

Alors que le XV de France avait dû gérer le forfait de Romain Ntamack avant le début de la Coupe du monde de rugby, voilà que les Bleus retiennent actuellement leur souffle pour Antoine Dupont. En effet, la star du XV de France est d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à l’Italie et la question est de savoir si le demi de mêlée pourrait tenir sa place ou non en quart de finale, possiblement face à l’Afrique du Sud. Opéré d’une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont fait tout pour revenir le plus vite possible après avoir été blessé par Johan Deysel lors du match face à la Namibie.

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

5 matchs de suspension

Ayant récolté un carton rouge durant la rencontre entre le XV de France et la Namibie suite à son placage illicite sur Antoine Dupont, Johan Deysel attendait donc le verdict de sa suspension. Et c’est tombé ce mardi. Comme le rapporte RMC ce mardi, le joueur de la Namibie a écopé d’une sanction de 6 matchs de suspension. Mais ce total pourra être ramené à 5 matchs si Deysel suit le programme sur les plaquages dangereux.

« Je tiens à présenter mes meilleurs vœux à Antoine Dupont »