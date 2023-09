XV de France : Il donne le feu vert à Antoine Dupont !

Jean de Teyssière

Le cas médical d'Antoine Dupont occupe les débats depuis dimanche, tout le monde devenant expert en fracture maxillo-zygomatique. Les voix à écouter dans ce domaine sont bien évidemment celles des experts médicaux et l'un d'entre eux, le docteur Nicolas Sigaux, a tenu à rassurer tout le monde : aucun risque ne sera pris avec la santé d'Antoine Dupont.

Antoine Dupont a été opéré du visage vendredi dernier et devrait retrouver le groupe du XV de France en milieu de semaine. Le capitaine des Bleus pourrait retrouver le chemin du terrain au moment des quarts de finale. Mais la question de sa santé demeure, comment peut-il jouer au rugby après une telle fracture ?

«Le patient est ici quelqu'un d'extraordinaire»

Interrogé par le Midi Olympique , le docteur Nicolas Sigaux est revenu sur la fracture maxillo-zygomatique d'Antoine Dupont, en rentrant dans les détails : « Les réactions autour du cas Dupont sont un peu irrationnelles. Nous sommes pourtant sur une blessure très classique, dans notre spécialité. La base minimum pour la calcification, c'est six semaines. Mais le patient est ici quelqu'un d'extraordinaire. Dès lors...Il faut faire confiance au staff médical du XV de France, lequel joue la transparence vis-à-vis du grand public depuis jeudi soir. Ce comportement est sain. [...] Il y a quatre niveaux de sévérité dans ces fractures : d'abord, la fissure ne nécessitant pas de chirurgie et conduisant à une reprise physique au bout de trois semaines; le deuxième stade, un peu plus sévère, présente un risque esthétique, une asymétrie des pommettes; le troisième stade donne des douleurs à la mastication; le quatrième stade concerne un dommage sur la cavité contenant l'orbite, entraînant un saignement dans l'œil et demandant une chirurgie dans l'urgence. »

«Le risque cérébral et oculaire a été écarté pour une reprise de la compétition dans trois semaines»