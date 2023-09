XV de France : Le plan de Fabien Galthié pour éviter le désastre

Jean de Teyssière

Le XV de France va disputer une rencontre décisive le 6 octobre prochain, face à l'Italie. Avec le bonus manqué face à l'Uruguay, la France est obligée de sortir gagnante de cette rencontre si elle ne veut pas subir une terrible désillusion, avec une élimination dès les phases de poules. Fabien Galthié va donc aligner l'équipe la plus forte et aurait choisi Maxime Lucu comme remplaçant d'Antoine Dupont.

Alors que la délicieuse affiche entre le XV de France et l'Afrique du Sud approche à grands pas, il faut d'abord pour cela que les Bleus battent l'Italie. En cas de défaite, les hommes de Fabien Galthié seraient éliminés et pour éviter une telle désillusion, une stratégie offensive est en train de se mettre en place.

L'Italie, un sacré obstacle avant les quarts de finale

L'Italie a bien envie de marquer son histoire en se qualifiant pour la première fois en quart de finale d'une Coupe du monde. Pour cela, il faudra battre le XV de France à Lyon le 6 octobre prochain. L'Italie n'a plus battu les Bleus depuis 10 ans mais le staff du XV de France est au courant qu'un faux pas est interdit car en cas de défaite du XV de France, l'Italie aura le même nombre de points mais passera devant les Bleus à la faveur de la confrontation directe. Selon les informations du Midi Olympique , le staff français va chercher à aligner « la meilleure équipe possible » et prend ce match comme un huitième de finale.

Lucu va remplacer Dupont