Coupe du monde de rugby : Un désastre menace le XV de France

Après la joie du match d’ouverture de la Coupe du monde, avec la victoire convaincante sur les All Blacks (27-13), l’enthousiasme autour du XV de France s’est calmé. Il faut dire que les hommes de Fabien Galthié ont fait un faux pas surprenant contre l’Uruguay (27-12), une nation qui semblait largement à leur portée.

Décidément, le statut de grand favori du XV de France s’est effritée au fil des derniers mois. Tout d’abord avec le forfait de Romain Ntamack, puis avec celui de Paul Willemse, sans parler des récentes absence de Jonathan Danty ou encore de Cyril Baille. Mais la folie des supporters s’est surtout calmée avec la récente prestation face à l’Uruguay.

Scandale au XV de France, Galthié a appelé Haouas https://t.co/oOu5nwNZqa pic.twitter.com/0ZWzYiQUcE — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Un point de bonus offensif qui pourrait couter cher

17e nation mondiale, Los Teros n’étaient pas censés créer le moindre problème au XV de France, qui aurait dû prendre le bonus offensif et ainsi se replacer en tête de sa poule devant l’Italie (qui a pour le moment un match en moins) ainsi que devant les All Blacks. Ne pas le faire est une véritable faute, puisque cela fragilise la position d’une France qui semblait pouvoir se diriger tranquillement vers les quarts de finale, ou le plus dur devait commencer avec soit l’Afrique du Sud soit l’Irlande comme adversaire.

La France éliminée en poule, c’est possible

Car il y existe désormais un scénario dans lequel le XV de France ne sort pas des poules de sa propre Coupe du monde ! Car pendant ce temps-là, la Nouvelle-Zélande a surclassé la Namibie en prenant ce fameux bonus offensif (71-3) et va désormais affronter l’Italie, puis l’Uruguay. Du côté de la Squadra Azzurra on s’apprête à affronter l’Uruguay puis la Nouvelle-Zélande, avant un dernier match contre la France qui fait figure de finale de cette poule A. Et en cas de défaite, les hommes de Fabien Galthié pourraient bien rentrer prématurément chez eux...