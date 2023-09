XV de France : Galthié perd un cadre, il annonce une bonne nouvelle

Arnaud De Kanel

Fabien Galthié a du faire face à une véritable hécatombe à l'approche de la Coupe du monde de rugby. Lors du match de préparation face à l'Ecosse, Cyril Baille s'était blessé au mollet et son Mondial était compromis. Mais aux dernières nouvelles, le pilier gauche se remettrait très bien de sa blessure.

Le XV de France est sous le feu des projecteurs. Bien lancés avec deux victoires en deux matchs, les coéquipiers d'Antoine Dupont composent pourtant avec des absences de taille, dont celle de Cyril Baille. Comme Romain Ntamack, le pilier du Stade Toulousain s'est blessé face à l'Ecosse le 12 août dernier. La FFR avait indiqué qu'il souffrait d'un « décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne » au mollet droit qui l'éloignerait des terrains pendant 5 à 6 semaines. Mais les nouvelles sont bonnes le concernant !

«Il est quasiment apte»

Vendredi, Karim Ghezal, le co-entraineur de la conquête, a donné des nouvelles rassurantes concernant Cyril Baille. « Son évolution est progressive, il remplit des cases qui font qu’il est quasiment apte. La décision sur son retour se prendra de manière collective. En tout cas, il n’a pas eu d’arrêt sur sa progression, il a fait beaucoup de contacts, de poussées en mêlée avec William Servat, de sprint, de vitesse, il a enchaîné les tâches... On verra si la décision est prise de le faire rentrer », confiait-il devant la presse. Une bonne nouvelle donc pour Fabien Galthié qui pourrait compter sur son pilier face à la Namibie. Nul ne sait s'il lui fera appel mais le staff va se concerter.

Le XV de France fait des dégâts... en Ligue 1 ! https://t.co/EeH4QVNm0z pic.twitter.com/O4Xpty2zKI — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«Certains ont besoin d’enchaîner, d’autres de couper»