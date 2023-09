Le XV de France fait des dégâts... en Ligue 1 !

Arnaud De Kanel

Jeudi, le XV de France disputait son deuxième match de Coupe du monde face à l'Uruguay. Les hommes de Fabien Galthié ont pu compter sur le soutien indéfectible des supporters présents dans le stade Pierre Mauroy de Lille. Les nombreuses mêlées ont eu raison de la pelouse de l'enceinte lilloise, au grand dam d'un joueur du LOSC.

Une semaine après avoir enflammé le Stade de France en faisant chuter les All Blacks, le XV de France a disposé de l'Uruguay non sans mal jeudi à Lille. Pénalisés à plusieurs reprises, les joueurs de Fabien Galthié ont effectué 22 mêlées. « C'est une chance d'avoir gagné ce match malgré ça. La discipline, je pensais qu'on était bien, qu'on avait fait un gros travail là-dessus mais aujourd'hui on a été indisciplinés. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on était un peu relâchés vu l'adversaire ce soir », déplorait Cameron Woki après la rencontre. Et ces 22 mêlées n'ont pas épargné la pelouse du stade Pierre Mauroy.

Après le XV de France, leur vengeance est terrible https://t.co/a9sZnF9pYl pic.twitter.com/SEGIsMYayc — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Les Bleus retournent la pelouse du stade Pierre Mauroy

Les clubs de football apprécient rarement que leurs cousins rugbymens empruntent leur stade. Mais Coupe du monde oblige, 9 enceintes accueillant normalement 22 acteurs et un ballon rond ont remplacé les habituels buts pour laisser place aux immenses poteaux. Six clubs de Ligue 1 sont concernés parmi lesquels on retrouve l'OM, l'OL, l'OGC Nice, le FC Nantes, Toulouse ainsi que le LOSC, principale victime du passage du XV de France. Les hommes de Fabien Galthié ont retourné la pelouse à plusieurs reprises et cela n'a pas échappé aux joueurs de Paulo Fonseca.

«J’espère qu’ils vont faire du bon boulot, les jardiniers»