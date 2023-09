Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Irlande - Tonga

Arnaud De Kanel

Dernier match de cette sixième journée de compétition, cet Irlande - Tonga promet d'être explosif. Dans un groupe ultra relevé où la moindre erreur est interdite, le XV du Trèfle affronte une équipe toute fraiche qui disputera son premier match dans cette Coupe du monde. Le danger est présent, et les Irlandais l'ont bien compris.

L'Irlande affronte les Tonga aujourd'hui à 21h. Parfaitement lancés grâce à leur énorme succès face à la Roumanie (82-8) la semaine passée, les hommes d'Andy Farrell doivent enchainer s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale. Les Tonga sont les derniers petits morceaux de ce groupe B pour le XV du Trèfle qui affrontera ensuite l'Afrique du Sud et l'Ecosse.

Coupe du monde de rugby : Le scénario catastrophe du XV de France est révélé https://t.co/4gZrI5IIur pic.twitter.com/Rtwp7vzCBF — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Un statut à assumer pour l'Irlande, les Tonga veulent tendre un piège

Avant de faire face aux deux grosses équipes du groupe, l'Irlande a eu le droit à une mise en bouche face à la Roumanie et peut monter en puissance face aux Tonga, un adversaire quand même bien plus renommé. L'Irlande veut assumer son statut de meilleure nation mondiale en allant au bout de cette compétition mais ça n'est pas pour autant qu'ils prennent à la légère leur futur adversaire. Le XV du Trèfle a vu que l'Uruguay avait posé de gros problèmes au XV de France malgré un gros écart sur le papier, et elle se méfie donc de cette équipe tongienne. « L'Uruguay n'a pas laissé à la France (12-27) le temps de s'installer dans le match et de prendre son rythme. Et ils ont joué un très bon rugby offensif. Nous savons que ces équipes ont peu de temps ensemble en dehors des cycles de la Coupe du monde. Elles passent alors 10 à 12 semaines ensemble et deviennent de vraies équipes de qualité. Au cours du cycle de 4 ans, elles ont probablement, en vertu de la manière dont les choses se passent, peu de temps ensemble et elles n'ont pas le temps de se ressourcer. Mais nous savons que des équipes comme l'Uruguay et d'autres dans ces positions deviennent de plus en plus fortes. Et nous nous attendons à un match similaire samedi soir en ce qui concerne la façon dont les Tonga veulent jouer. Ils attaquent bien, mais ils voudront certainement venir et frapper, et nous faire perdre notre rythme », a analysé Simon Easterby, l'entraineur de la défense irlandaise.



Les Tonga viennent simplement pour jouer les troubles fêtes. Ils n'ont rien à prouver car on ne donne pas cher de leur peau dans cette poule. Reste à voir si l'euphorie de disputer leur premier match du tournoi pourra leur permettre de se sublimer pour vaincre l'Irlande. Pour le savoir, rendez-vous à 21h sur TF1 . L'emblématique Wayne Barnes arbitrera cette rencontre qui se disputera sur la pelouse de La Beaujoire à Nantes.

Les compositions pour Irlande - Tonga

La composition de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe; 10. Sexton (cap.), 9. Murray ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Furlong , 2. Kelleher, 1. Porter.



Les remplaçants irlandais : 16. Herring, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. Henderson, 20. Baird 21. Casey, 22. Byrne, 23. Henshaw



La composition des Tonga : 15. Piutau ; 14. Taumoepeau, 13. Fekitoa, 12. Ahki, 11. Kata ; 10. Havili, 9. Pulu ; 7. Talitui, 8. V. Fifita, 6. Halaifonua ; 5. H. Fifita, 4. Lousi ; 3. Tameifuna (cap.), 2. Ngauamo, 1. Fisi'ihoi.



Les remplaçants tongiens : 16. Moli, 17. Koloamatangi, 18. Apikotoa, 19. Paea, 20. Funaki, 21. Vailanu, 22. Takulua, 23. Inisi.