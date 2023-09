Meilleure équipe du monde, l'Irlande peut gagner la coupe ?

Arnaud De Kanel

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Septième épisode de cette série avec la nation dominante du moment, l’Irlande, qui débutera son tournoi le 9 septembre face à la Roumanie (15h30).

L’Irlande est actuellement la meilleure sélection au monde si l’on se réfère au classement World Rugby. Le XV du Trèfle a réalisé le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations et n’a plus connu la défaite depuis le 12 février 2022 et un revers face au XV de France (30-24). Cette impressionnante série d’invincibilité fait logiquement de l’Irlande l’une des grandes équipes favorites pour cette Coupe du monde. Les Irlandais sont mieux armés que jamais pour enfin connaître une belle épopée dans un Mondial, eux qui n’ont jamais dépassé les quarts de finale.

L’Irlande veut briser la malédiction

L’Irlande a un statut à confirmer : celui d’être la meilleure équipe du monde. Un poids qui peut être lourd à porter pour certains, pas pour les Irlandais. Le XV du Trèfle occupe la première place du classement World Rugby depuis une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande ponctuée par deux succès contre les All Blacks. Les Verts se sont ensuite défaits de l’Afrique du Sud, des Fidji et de l’Australie en l’espace d’un mois en novembre 2022 avant de réaliser le Grand Chelem donc lors du dernier VI Nations. Mais en Coupe du monde, le XV du Trèfle se heurte à un plafond de verre : les quarts de finale. En 9 participations au Mondial, l’Irlande est comme maudite et n’est jamais allée plus loin que ce tour. C’est l’année ou jamais pour briser cette malédiction mais encore une fois, ça ne sera pas évident. En effet, s’ils sortent de ce très piégeux groupe B composé des Springboks et de leurs voisins écossais, les hommes d’Andy Farrell retrouveront le XV de France ou la Nouvelle-Zélande en quarts.

L’effectif complet

Pour vaincre la malédiction, Andy Farrell a sorti l’artillerie lourde. Le sélectionneur anglais de l’Irlande, qui est accessoirement le père de l’ouvreur du XV de la Rose Owen Farrell, fera malgré tout sans son pilier Cian Healy, blessé face aux Samoa lors du dernier match de préparation. Il a annoncé sa liste le 27 août.



Piliers :



- Dave Kilcoyne, 34 ans, 1m85, 118kg



- Andrew Porter, 27 ans, 1m84, 125kg



- Jeremy Loughman, 28 ans, 1m85, 120kg



- Finlay Bealham, 31 ans, 1m85, 123kg



- Tadhg Furlong, 30 ans, 1m83, 125kg



- Tom O’Toole, 24 ans, 1m85, 124kg



Talonneurs :



- Ronan Kelleher, 25 ans, 1m85, 106kg



- Rob Herring, 33 ans, 1m85, 106kg



- Dan Sheehan, 24 ans, 1m91, 111kg



Deuxièmes lignes :



- Tadhg Beirne, 31 ans, 1m98, 114kg



- Iain Henderson, 31 ans, 1m98, 116kg



- Joe McCarthy, 22 ans, 1m98, 119kg



- James Ryan, 27 ans, 2m03, 116kg



- Ryan Baird, 24 ans, 1m98, 113kg



Troisièmes lignes :



- Jack Conan, 31 ans, 1m93, 114kg



- Caelan Doris, 25 ans, 1m93, 107kg



- Josh van der Flier, 30 ans, 1m83, 105kg



- Peter O’Mahony, 33 ans, 1m91, 108kg



Demis de mêlée :



- Craig Casey, 24 ans, 1m65, 76kg



- Jamison Gibson-Park, 31 ans, 1m76, 83kg



- Conor Murray, 34 ans, 1m88, 94kg



Demis d’ouverture :



- Jack Crowley, 23 ans, 1m83, 90kg



- Jonathan Sexton (capitaine), 38 ans, 1m88, 92kg



- Ross Byrne, 28 ans, 1m93, 95kg



Centres :



- Bundee Aki, 33 ans, 1m80, 102kg



- Robbie Henshaw, 30 ans, 1m91, 103kg



- Garry Ringrose, 28 ans, 1m91, 96kg



- Stuart McCloskey, 31 ans, 1m93, 111kg



Ailiers :



- Keith Earls, 35 ans, 1m80, 90kg



- James Lowe, 31 ans, 1m88, 105kg



Arrières :



- Mack Hansen, 25 ans, 1m88, 89kg



- Hugo Keenan, 27 ans, 1m85, 92kg



- Jimmy O’Brien, 26 ans, 1m83, 90kg

Le programme de l’Irlande

Membre du groupe B, l’Irlande débutera son parcours face à la Roumanie le 9 septembre prochain avant d’enchaîner avec les Tonga, l’Afrique du Sud et enfin l’Écosse.



- 9 septembre, 15h30 au Matmut Atlantique (Bordeaux) : Irlande - Roumanie ( M6 )



- 16 septembre, 21h00 à La Beaujoire (Nantes) : Irlande - Tonga ( TF1 )



- 23 septembre, 21h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Afrique du Sud - Irlande ( TF1 )



- 7 octobre, 21h00 au Stade de France (Saint-Denis) : Irlande - Écosse ( TF1 )

