Coupe du monde de rugby : Un rêve accessible pour les Bleus ?

À l’approche de la Coupe du monde de rugby 2023, Le 10 Sport vous propose une présentation de chacune des 20 équipes qui participeront au tournoi. Deuxième épisode de cette série avec le pays hôte, la France, qui ouvrira le bal le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande (21h15).

Le XV de France est l’une des meilleures sélections de rugby de la planète. Malgré tout, les Bleus courent toujours après leur première étoile mondiale. Battue en finale en 1987, 1999 et 2011, la France arrive mieux armée que jamais pour soulever le trophée Webb Ellis. Les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur le soutien sans faille de leur public pour atteindre leur rêve.

Le XV de France rêve du titre

La France s’est imposée comme une place-forte du rugby mondial. Le XV de France a débuté son histoire le 1er janvier 1906 avec un premier match officiel perdu face à la Nouvelle-Zélande. Depuis, les Bleus ont étoffé leur palmarès. Ils comptent désormais 26 Tournois des VI Nations dont 10 Grands Chelems mais échouent au Mondial. En effet, la France a atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises sans triompher une seule fois. Elle accueillera le tournoi le plus attendu de la planète ovale pour la deuxième fois de son histoire et elle a de grandes chances de briller. Depuis l’intronisation de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, le XV de France rayonne. Le natif de Cahors jouit d’un vivier exceptionnel qui lui a permis de remettre la nation au sommet du rugby mondial. Cette année semble être la bonne pour soulever le trophée Webb Ellis.

L’effectif complet

Le 21 août dernier, Fabien Galthié a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. Une liste dans laquelle ne figure pas Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en préparation. Incertains, Cyril Baille et Anthony Jelonch sont bien là.



Piliers :



- Cyril Baille, 29 ans, 1m82, 116kg



- Jean-Baptiste Gros, 24 ans, 1m87, 112kg



- Reda Wardi, 28 ans, 1m85, 110kg



- Dorian Aldegheri, 30 ans, 1m80, 119kg



- Uini Atonio, 33 ans, 1m96, 145kg



- Sipili Falatea, 26 ans, 1m84, 116kg



Talonneurs :



- Pierre Bourgarit, 25 ans, 1m84, 108kg



- Julien Marchand, 28 ans, 1m81, 108kg



- Peato Mauvaka, 26 ans, 1m84, 124kg



Deuxièmes lignes :



- Thibaud Flament, 26 ans, 2m03, 116kg



- Romain Taofifenua, 32 ans, 2m00, 127kg



- Paul Willemse, 30 ans, 2m01, 136kg



- Cameron Woki, 24 ans, 1m96, 109kg



Troisièmes lignes :



- Grégory Alldritt, 26 ans, 1m91, 113kg



- Paul Boudehent, 23 ans, 1m93, 107kg



- François Cros, 29 ans, 1m90, 107kg



- Anthony Jelonch, 27 ans, 1m93, 105kg



- Sekou Macalou, 28 ans, 1m95, 108kg



- Charles Ollivon, 30 ans, 1m99, 114kg



Demis de mêlée :



- Baptiste Couilloud, 26 ans, 1m76, 84kg



- Antoine Dupont (capitaine), 26 ans, 1m74, 85kg



- Maxime Lucu, 30 ans, 1m77, 83kg



Demis d’ouverture :



- Antoine Hastoy, 26 ans, 1m80, 86kg



- Matthieu Jalibert, 24 ans, 1m84, 86kg



Centres :



- Jonathan Danty, 30 ans, 1m81, 110kg



- Gaël Fickou, 29 ans, 1m90, 100kg



- Yoram Moefana, 23 ans, 1m82, 97kg



- Arthur Vincent, 23 ans, 1m83, 92kg



Ailiers :



- Louis Bielle-Biarrey, 20 ans, 1m84, 79kg



- Damian Penaud, 26 ans, 1m92, 96kg



- Gabin Villière, 27 ans, 1m80, 93kg



Arrières :



- Melvyn Jaminet, 24 ans, 1m80, 85kg



- Thomas Ramos, 28 ans, 1m78, 87kg

Le staff du XV de France

Sélectionneur : Fabien Galthié, 54 ans



Manager général : Raphaël Ibanez, 50 ans



Entraineur en charge de la défense : Shaun Edwards, 56 ans



Entraineurs de la conquête et des tâches spécifiques : Karim Ghezal, 42 ans, et William Servat, 45 ans



Entraineur en charge de l’attaque : Laurent Labit, 55 ans



Responsable de l’analyse : Nicolas Buffa



Directeur de la performance : Thibault Giroud, 49 ans

Le programme de la France

Membre du groupe A, le XV de France débutera son parcours face à la Nouvelle-Zélande avant d’enchaîner sur l’Uruguay, la Namibie et enfin l’Italie.



- 8 septembre, 21h15 au Stade de France (Saint-Denis) : France - Nouvelle-Zélande ( TF1 )



- 14 septembre, 21h au Stade Pierre Mauroy (Lille) : France - Uruguay ( TF1 )



- 21 septembre, 21h au Stade Vélodrome (Marseille) : France - Namibie ( France 2 )



- 6 octobre, 21h au Groupama Stadium (Lyon) : France - Italie ( TF1 )

