Les All Blacks humiliés... Rassurant ou inquiétant pour le XV de France ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pour son dernier test-match avant de jouer contre l’équipe de France, la Nouvelle-Zélande a été balayée par l’Afrique du Sud vendredi dernier à Twickenham (35-7). Les joueurs du XV de France n’ont pas manqué le spectacle. Mais ils restent tous persuadés que les All Blacks auront un tout autre visage le 8 septembre.

A deux semaines du match d’ouverture de la Coupe du monde face au XV de France, les All Blacks ont vécu une soirée cauchemar à Twickenham face aux champions du monde en titre. Dominés et humiliés par les Springboks, les Kiwis ont concédé la plus lourde défaite de leur histoire. Et cela sous les yeux du monde entier qui souhaitait voir dans quel état de forme étaient deux des principaux favoris du Mondial. Y compris les Bleus, évidemment, réunis au camping de Capbreton pour une dernière soirée avant de rejoindre Paris.

«Médiatiquement, ça va être compliqué pour eux»

Première bonne nouvelle pour les Français : les Blacks sont prenables. Au moins autant qu'en 2021. Battus largement, ils sont aussi en crise de confiance. Et les jours qui vont suivre seront surement très inconfortables pour les Néo-zélandais, bien mal habitués à de telles déconvenues. « Ils ont pris une claque , reconnaît le demi d’ouverture des Bleus Matthieu Jalibert qui n’a pas loupé une miette du match. Médiatiquement, ça va être compliqué pour eux » . Défaillants en touche, indisciplinés, pris à la gorge physiquement par les Springboks, les All Blacks sont repartis de Londres avec la valise pleine de dossiers à réviser. Sans compter l’expulsion pour placage dangereux du deuxième-ligne Scott Barrett, qui pourrait être suspendu pour le match d’ouverture face au XV de France (décision dans la semaine). Une véritable soirée noire pour les Blacks.

Coupe du monde de rugby 2023, tout ce qu'il faut savoir https://t.co/9PuPykTDbw pic.twitter.com/1RlqSc6PHr — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

«La meilleure équipe au monde»