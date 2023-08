Rugby : L’Afrique du Sud déroule et s’offre les All Blacks !

Pierrick Levallet

En pleine préparation pour la Coupe du monde de rugby 2023, l'Afrique du Sud affrontait la Nouvelle-Zélande ce vendredi soir. Et ce sont bien les Springboks qui se sont très nettement imposés (7-35). Totalement neutralisés, les All Blacks se sont fait surprendre avant de retrouver le XV de France au Mondial.