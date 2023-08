Rugby : L’Irlande domine l’Angleterre avant la Coupe du monde !

Pierrick Levallet

Afin de préparer au mieux la Coupe du monde de rugby 2023, qui approche à grands pas, l'Irlande et l'Angleterre s'affrontaient ce samedi. Et ce sont les Irlandais qui se sont imposés, après une partie nettement dominée par le XV du Trèfle (29-10).

En marge de la Coupe du monde de rugby 2023, l'Irlande et l'Angleterre se retrouvaient pour préparer au mieux la compétition ce samedi. Et le XV du Trèfle s'est assez facilement imposé face à celui de la Rose (29-10). Bundee Aki, Mack Hansen ou encore Keith Earls ont permis aux Irlandais de s'imposer. L'Irlande devrait être à coup sûr un adversaire redoutable lors de ce Mondial. Le XV de France, les All Blacks, et les autres équipes sont prévenus.