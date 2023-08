Coup dur pour le XV de France, il se livre sur les stars de Galthié

Benjamin Labrousse

Atteint par une rupture des ligaments du genou face à l’Écosse samedi dernier à Saint-Etienne, Romain Ntamack ne sera pas de la partie pour le mondial le 8 septembre prochain. Un véritable coup dur pour le XV de France et pour Fabien Galthié. Après Gaël Fickou et Thomas Ramos, c’est le nouveau capitaine Grégory Alldritt qui s’est exprimé à propos de l’absence du 10 français.

Après une courte victoire samedi dernier face à l’Écosse (30-27), le XV de France affronte ce samedi les Iles Fidji. Troisième match de préparation à la prochaine Coupe du monde, cette rencontre sera l’occasion pour les hommes de Fabien Galthié d’entrevoir à quel point l’absence de Romain Ntamack pourrait être préjudiciable pour la suite.

«On a une immense pensée pour Romain»

« Ce n'était pas facile. Quand on perd des joueurs de l'effectif, c'est toujours frustrant et on est triste pour eux. Ce n'était pas la grande joie hier (lundi), mais il faut avancer et rester concentré sur notre objectif. Malgré ça, on a une immense pensée pour Romain » , avouait Gaël Fickou dans des propos relayés par l'Equipe sur la blessure de son pote Romain Ntamack. « Ça fait quelques années qu'il avait réussi, je pense, à être un grand numéro 10. Le voir quitter le groupe à quelques semaines du début de la compétition, c'est sûr que ça fait mal pour lui » , déclarait de son côté l’arrière toulousain Thomas Ramos.

«C'est sûr que le début de semaine a été assez compliqué»