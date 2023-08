Ntamack : Le XV de France sous le choc

Thibault Morlain

Alors que le XV de France débutera sa Coupe du monde le 8 septembre prochain face à La Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié devra faire sans Romain Ntamack. Le coup de tonnerre est tombé suite à la rencontre face à l'Ecosse. Le numéro 10 des Bleus souffre d'une rupture du ligament croisé, ce qui l'oblige à déclarer forfait pour le Mondial. Un énorme coup dur pour le reste des joueurs du XV de France.

Si le XV de France a réussi à prendre sa revanche sur l'Ecosse en match de préparation à la Coupe du monde, les Bleus n'avaient pas forcément la tête à la victoire. En effet, le groupe de Fabien Galthié retenait son souffle pour Romain Ntamack, sorti en cours de jeu à cause d'une blessure au genou. Le verdict est finalement tombé le lendemain et le résultat n'était clairement pas bon : rupture du ligament croisé. Il n'y a donc plus aucun doute, le demi d'ouverture du Stade Toulousain manquera la Coupe du monde avec le XV de France. Ntamack a alors quitté le groupe de Galthié et forcément, c'est un déchirement pour ses coéquipiers en sélection.

« Ça fait mal pour lui »

Ce mardi, pour L'Equipe , Thomas Ramos a réagi cette blessure et ce forfait de Romain Ntamack. L'arrière du XV de France a ainsi fait part de sa peine pour son coéquipier au Stade Toulousain : « On a pu le croiser tout à l'heure, ça m'a fait du bien de le voir, j'étais content. C'est compliqué personnellement. "Rom ", je le côtoie au quotidien. Ça fait quelques années qu'il avait réussi, je pense, à être un grand numéro 10. Le voir quitter le groupe à quelques semaines du début de la compétition, c'est sûr que ça fait mal pour lui ».

« Ce n'était pas la grande joie »