XV de France : Il surprend tout le monde après la catastrophe

La nouvelle est terrible pour Romain Ntamack, mais aussi pour le XV de France. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, l'ouvreur du Stade toulousain n'a d'autre choix que de déclarer forfait pour le Mondial de rugby, organisé dans son pays. Mais à en croire son entourage, le joueur a vite tourné la page et évacuer la déception.

« I'll be back ». Non, Romain Ntamack n'est pas un cyborg et son corps l'a vite ramené à son condition humaine. Sorti en cours de seconde période face à l'Ecosse samedi dernier (victoire 30-27), l'ouvreur du Stade Toulousain a passé des examens ce lundi, qui ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Une blessure, qui le contraint à s'absenter des terrains pendant plusieurs mois et donc à déclarer forfait pour le Mondial de rugby en France, qui débute le 8 septembre prochain. Un coup dur pour le groupe de Fabien Galthié, qui débutera son tournoi face à la Nouvelle-Zélande.

« C'est cruel. »

Interrogé sur le forfait de Ntamack, Ugo Mola n'a pas masqué son désarroi. « On est d'abord déçus pour lui. Quand on connaît l'abnégation, le professionnalisme dont il fait preuve et la passion qu'il a pour ce jeu, l'empêcher de jouer une Coupe du monde dans son pays, c'est cruel. C'est peut-être l'un des garçons qui méritait le plus de la jouer » a lâché son entraîneur au Stade toulousain dans des propos rapportés par L'Equipe.

Dans le clan Ntamack, la surprise est totale