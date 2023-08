Désastre pour le XV de France, il pousse un coup de gueule

Axel Cornic

Titulaire pour la première fois depuis le début des matchs de préparation face à l’Ecosse, Romain Ntamack ne disputera pas la Coupe du monde. L’ouvreur toulousain est en effet victime d’une rupture des ligaments croisés et a été contraint de déclarer forfait ce lundi, ce qui fait évidemment couler beaucoup d’encre.

Depuis quasiment le début de l’année 2023, du côté du XV de France on a répété plusieurs fois craindre la blessure d’un des cadres de Fabien Galthié. On a ainsi eu Anthony Jelonch lors du dernier Tournoi des 6 Nations, mais le troisième-ligne est sur le retour et devrait être opérationnel pour le Mondial, qui débute le 8 septembre prochain. Malheureusement c’est une autre star qui sera absente, puisque Romain Ntamack a déclaré ce lundi son forfait pour la compétition.

XV de France : Galthié doit gérer une vieille malédiction https://t.co/39psZuTf7y pic.twitter.com/fTCxiXtJDo — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

« Interdisons les matchs avant la Coupe du monde »

Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir, avec Vincent Moscato qui a poussé un énorme coup de gueule en direct sur RMC Sport , pestant contre les matchs de préparation avant une Coupe du monde. « Arrêtons avec ces matchs d’opposition. Interdisons-les avant la Coupe du monde. Il n’y a plus de matchs amicaux » a expliqué l’ancien talonneur. « Je vois Fabien Galthié qui pousse le truc à fond. C’est bien, il a raison et peut-être que l’on n’a jamais eu de préparation aussi intense. Peut-être que l’on est encore dans l’aventure de la préparation physique parce que l’on s’aperçoit peut-être 10 ans après qu’elle est obsolète. Une préparation physique, ce n’est jamais du 100% garanti mais on est de plus en plus pointu. Mais arrêtons… ».

« Où est-ce que l’on a vu Tyson faire un combat de rentrée contre Holyfield ? Cela n’existe pas »