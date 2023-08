Coupe du monde : La révolution se confirme pour le XV de France

Axel Cornic

William Servat a confirmé le retour des cadres pour le deuxième match de préparation à la Coupe du monde face à l’Ecosse, une semaine après la défaite à Murrayfield (25-21). Antoine Dupont ou encore Charles Ollivon vont donc retrouver le quinze titulaire, à moins d’un mois du match d’ouverture au Stade de France, face à la Nouvelle-Zélande.

Au contraire d’un bon nombre de nations, le XV de France a décidé d’entamer ses matchs de préparation un peu en retard et d’en organiser seulement quatre. Cela s’est vu face à l’Ecosse, puisqu’avec un effectif largement remanié les hommes de Fabien Galthié ont sombré à Edimbourg dans une seconde mi-temps assez inquiétante.





Dupont de retour face à l’Ecosse

La donne va changer ce 12 aout à La Beaujoire de Nantes, puisque les tauliers devraient faire leur grand retour. RMC Sport assure ainsi qu’Antoine Dupont devrait retrouver son poste de numéro 9 aux côtés de Romain Ntamack, avec une ligne arrière qui va être totalement changée. Seul devant on peut retrouver quelques survivants avec Paul Boudehent et Cameron Woki.

« Nous avons donné l’occasion à des joueurs de s’exprimer, ce sera le tour à d’autres »