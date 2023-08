XV de France : Galthié prépare du lourd

Axel Cornic

Première ratée pour le XV de France, qui a concédé une défaite ce samedi face à l’Ecosse (25-21), en match de préparation à la Coupe du monde. Après une première mi-temps aboutie, les Français ont totalement lâche en seconde avec une équipe totalement remaniée et plusieurs novices. Mais la prochaine fois, Fabien Galthié ne devrait pas commettre la même erreur...

Le résultat peut paraitre anecdotique, mais pas pour le XV de France. Car les Bleus sont annoncés grands favoris de leurs propre Coupe du monde, qui ouvrira ses portes le 8 septembre prochain par un énorme choc face à la Nouvelle-Zélande. Perdre contre l’Ecosse à un peu plus d’un mois de ce grand rendez-vous n’est donc pas la meilleure des façons de débuter les matchs de préparation.

« Tout a changé avec notre premier essai, la dynamique était pour nous »

Tout a notamment basculé en seconde période, comme l’a analysé Gregor Townsend après la rencontre. « On a dit qu'il fallait empêcher la France de marquer, il fallait qu'on soit meilleurs en défense, notamment autour des rucks. Il fallait aussi qu'on soit mieux placés sur le terrain » a expliqué le sélectionneur du XV du Chardon, dans des propos rapportés par Le Figaro . « On était plutôt content de ce qu'on a produit offensivement, il fallait juste qu'on ait plus le ballon. Tout a changé avec notre premier essai, la dynamique était pour nous. Cela n'a rien changé d'avoir un joueur en moins, on a su se créer des occasions ».

« Je pense que la France va aligner une équipe complètement différente la semaine prochaine »