Défaite pour le XV de France, la déception est totale

Les débuts du XV de France étaient très attendu à un peu plus d’un mois de la Coupe du monde, mais le résultat n’a pas été celui attendu. Après une première mi-temps très bonne, les Bleus se sont en effet éteints et à part quelques belles éclaircies ils ont sombrés contre l’Ecosse, concédant donc une défaite pour leur premier match de préparation (25-21).

On rêvait d’un meilleur début pour préparer la Coupe du monde en France. Opposés à l’Ecosse, un adversaire qu’ils connaissent que trop bien, les hommes de Fabien Galthié ont sombré et ont concédé une défaite dans un match à deux visages. La première mi-temps a en effet montré un XV de France très performant bien que totalement remanié, mais la situation s’est inversée après le retour des vestiaires, avec une Ecosse qui a finalement arraché la victoire.

« C’est vraiment frustrant de ne pas avoir accroché la victoire »

Forcément, les visages étaient assez crispés après cette rencontre, à l’image du capitaine Brice Dulin. « Ce qui est dommage c’est qu’on construit très bien notre première mi-temps, on met les choses dans l’ordre, et en seconde ils arrivent à nous maintenir chez nous » a expliqué l’arrière tricolore, au micro de TF1 . « On a alors eu vraiment du mal à renverser la pression et derrière, les trois-quatre occasions qu’on a, on ne score pas. C’est ce qui fait la différence, je pense que ce sont des petits réglages. C’est encourageant, mais au vu de ce qu’on a produit c’est vraiment frustrant de ne pas avoir accroché la victoire ».

« Il y a un goût amer, il n'y a pas la victoire »